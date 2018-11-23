Михаил Боярский ударил по лицу известную актрису
Актеры не только с легкостью отвечали на вопросы ведущего Дмитрия Диброва, но и без устали сыпали киношными байками. А в разгар игры Михаил Боярский не без ужаса вспомнил, как ему впервые в жизни пришлось ударить женщину.
"На съемочной площадке Дружинина мне крикнула: "Мужик ты или нет?! Ударить ее нормально не можешь?" И я такую пощечину залепил Лютаевой! Она на меня даже обиделась. Было видно, как заблестели глаза", – рассказал артист. Впрочем, ударил по лицу женщину он только раз в жизни и только ради искусства. В остальное же время он боготворит представительниц слабого пола и обожает каждую из них.
Кроме этого, на съемках интеллектуальной игры зрители узнали, за сколько рублей сын Светланы Дружининой Михаил Мукасей продал Татьяну Лютаеву своей матери и как режиссер заставила Боярского полностью раздеться в кадре. Оказалось, что его без одежды видело еще меньше людей, чем без шляпы, в которой, кажется, он даже спит.
Напомним, фильм "Гардемарины, вперед!" вышел на экраны в 1988 году. В нем снимались все звезды российского кино – Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев, Семен Фарада и Борис Химичев. Шевалье де Брильи, которого играл Михаил Сергеевич, особенно полюбился зрителям, а песни "Голубка" и "Не вешать нос!" стали символами уходящей советской эпохи. В 1991 году вышла вторая часть картины, которая называлась "Виват, гардемарины!".
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