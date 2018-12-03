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Шоу-бизнес

Бондарчук сделала заявление о срочной операции

Светлана Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Светлана Бондарчук поделилась важной новостью с общественностью. Бывшая супруга известного режиссера и актера Федора Бондарчука высказалась о возможности срочной операции.

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Светлана Бондарчук организовала благотворительный вечер, в котором приняли участие 12 фондов. Ведущими аукциона с участием звезд стали Ксения Собчак, Игорь Верник и Михаил Шац. Результаты светского раута оказались весьма впечатляющими. "Вчера собрали 56 миллионов рублей для 12 фондов!!! Спасибо всем кто участвовал в создании фильмов для @action_charity режиссерам, актерам, операторам, всем кто помог сделать эти маленькие шедевры!!! Огромное спасибо ведущим вечера!!! И конечно, покупателям лотов!!! Только все вместе мы творим чудо!!! А самое главное, что многие кто ждал и надеялся, получили возможность сделать срочные операции!!! Ура!!! Чудеса случаются!!! 👻🎄🎉🎥🎬💰❤️" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Бондарчук на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

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Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

Светлана опубликовала несколько фотографий с мероприятия. Подписчики с оптимизмом восприняли новость и порадовались за тех, кому в самое ближайшее время помогут собранные средства. "Низкий поклон искренне желающим помочь!👍🦋", "Время женщин – умницы и красавицы с добрыми сердцами ❤️ поздравляю вас и всех причастных добрых людей, мир спасет доброта 💞", "Спасибо за вашу помощь🙏❤️", "Низкий поклон !", "Это очень здорово! Спасибо, что занимаетесь , организовывает такое благое дело!" – высказались пользователи Сети.

Ранее Ксения Собчак приняла участие в другом благотворительном мероприятии. Его организатором стала Милана Тюльпанова, жена футболиста Александра Кержакова. Супруги находятся под наблюдением СМИ после того, как стало известно о том, что в их семейной жизни серьезные проблемы. Сейчас Милана и Александр бьются за сына Артемия. Несмотря на то, что суд определил: мальчик должен жить с матерью, он до сих пор находится с отцом.

Автор: Наталья Аряева3 декабря 2018, 15:04
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