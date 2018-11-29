Бондарчук открыто заявила о любовнике
Пересуды возникли после публикации совместного фото и подписи Светланы о том, что она "до слез" любит Богомолова. Пользователи соцсети сделали вывод, что у модели и режиссера – роман.
Бондарчук не стала ни подтверждать, ни опровергать эти домыслы. Однако после ее нового поста слухи становятся все более похожими на правду. "Если женщина идет с опущенной головой – у нее есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее есть любовник. Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!" – процитировала высказывание Фаины Раневской экс-супруга актера Федора Бондарчука.
Поклонники порадовались за Светлану. "Только любовь украшает женщину, как ничто другое", "Сколько всего есть в жизни интересного, жить совсем не скучно! Глаза открытые и светятся, и это прекрасно!", "Если женщина получает от своего мужчины сексуальное удовлетворение, она уверенна и счастлива", – прокомментировали пост светской львицы фолловеры.
Напомним, после расставания с Федором Бондарчуком звезда закрутила роман с молодым фотографом Сергеем Табуновым. По ее признанию, она уже несколько раз получала предложение руки и сердца, однако снова выходить замуж не спешит.
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