Евгений Петросян заговорил о смерти

Евгений Петросян недавно побывал на спектакле по пьесе Николая Эрдмана "Самоубийца" в Студии театрального искусства. Впечатлениями он поделился с подписчиками в Instagram.

Петросян решил посвятить единственный выходной в этом месяце походу в театр. Он посмотрел постановку режиссера С.В. Женовача "Самоубийца" по пьесе Николая Эрдмана. "Свой единственный выходной день в этом месяце я, конечно, отдаю театру…" – поделился он.

Артист также вспомнил, как в молодом возрасте читал собственные сочинения известному драматургу Николаю Эрдману. "В молодости мне посчастливилось не только познакомиться с Николаем Робертовичем Эрдманом, но и начать работать с ним. Помню, у него в квартире, что на Садовом кольце (напротив Американского посольства), я часами читал ему фельетоны и монологи из своего репертуара. Для того чтобы он почувствовал мою индивидуальность, мой стиль", – рассказал Евгений Петросян.

Однако смерть Эрдмана в августе 1970 года прервала их совместную работу. С тех пор юморист сотрудничал со многими выдающимися писателями, но каждый раз, когда он вспоминал драматурга, его не покидало "щемящее сожаление".

Напомним, в прессе регулярно появляются новые подробности развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, бывшая жена хочет забрать все деньги. "Кто-то ее убедил, что суд заберет у Петросяна все и отдаст ей. И Степаненко в это свято верит и надеется, что так и будет, но, к счастью, так у нее не получается", – сообщил он.

В середине декабря пройдет первое судебное заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества. Адвокат утверждает, что Петросян хочет мирно урегулировать ситуацию. "Может быть, частично поделить что-то вне суда, потому что это правильно, это быстрее, это выгодно всем", – пояснил Сергей.

