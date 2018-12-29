Известный режиссер и его жена срочно доставлены в больницу

Режиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован. Вместе с ним в больницу доставлена его супруга.

93-летний мэтр был доставлен в одну из московских клиник сегодня, 29 декабря. Хуциев отказывался ехать в медучреждение без своей жены Ирины Соловьевой, поэтому врачам пришлось везти в больницу их обоих.

Пока неизвестно, что именно стало причиной срочной госпитализации. Известно только, что режиссер и его избранница лежат в одной палате. Специалисты оценивают состояние Марлена Мартыновича как тяжелое. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Марлен Хуциев – кинорежиссер и сценарист, педагог и актер, Народный артист СССР и Лауреат Государственной премии, президент Гильдии кинорежиссеров России со дня ее основания, Председатель Союза кинематографистов, Почетный член Ученого совета ВГИКа, получивший наибольшую известность благодаря работе над фильмами "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", "Был месяц май", "Послесловие" и "Бесконечность".