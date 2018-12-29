В США умер известный актер

В Лас-Вегасе в возрасте 83 лет ушел из жизни известный актер и режиссер Фрэнк Адонис, передает "Экспресс-газета". Его жена рассказала, что причиной смерти стала болезнь почек, с которой он боролся на протяжении пары последних лет. Актер находился в больнице несколько дней и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
За свою продолжительную карьеру Фрэнк Адонис снялся в более чем 40 проектах. В частности, зрители запомнили его по фильмам "Казино", "Славные парни", "Бешеный бык", "Эйс Вентура: розыск домашних животных", "Настоящая любовь", а также популярному сериалу "Клан Сопрано".
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