Басков не дождался последнего слова от умирающего Леонтьева

Филипп Киркоров и Николай Басков раскрыли подробности создания нашумевшего клипа на песню "Ибица". Артисты планировали включить в музыкальный ролик эпизод, в котором Валерий Леонтьев умирает в больнице.

Валерий Леонтьев рассказал, что какое-то время назад ему поступил звонок от Киркорова. Поп-король ошарашил певца предложением.

"Первоначально сюжет должен был быть не таким. Я там в финале мелькнул и все. А на самом деле разработка была другая. Филипп мне позвонил и сказал: "Хочешь, посылай *** сразу или выслушай". Я спрашиваю: "Что я должен делать?" Он говорит: "Ты лежишь при смерти в палате больничной, в постели... Капельницы, кардиоприборы, мониторы... И вдруг врываются журналисты с микрофонами и спрашивают: "Ну вот все-таки скажите, вы же уходите, кто преемник? Басков или Киркоров?" А я говорю: "А-а-а-а-аа-а-аа", – рассказал Валерий в студии программы "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1".

Сидящий рядом Николай Басков добавил, что кадры с участием Леонтьева по первоначальному сценарию были на грани фола. "И мы переводим на монитор, где кардио показывают, а там стрелка: "Ту-у-у-у-у-у", – под хохот гостей отметил вокалист.

"Мы с Филиппом обсуждали очень долго некоторые варианты, кто может принять участие, потому что очень часто все менялось. Я ему говорю: "Фил, представляешь, он умирает и он должен назвать преемника". А Киркоров говорит: "И кого он называет?" Я говорю: "Никого не называет, он умирает", – продолжал "золотой голос России", пока присутствующие заходились от смеха.

Филипп Киркоров добавил, что в итоге воплощать в жизнь эту идею не стали. Испугались негативной реакции общественности. "Короче, мы переформатировали это предложение. Совести нам не хватило… Точнее у нас хватило совести. Если бы мы еще и это добавили, нам бы народ вообще не простил", - заметил поп-король.

Напомним, что скандальный ролик "Ибица" с участием звезд был встречен волной негатива от зрителей. Под ним тут же появилось множество гневных комментариев, сотни тысяч дизлайков. Музыкантов также раскритиковал известный ведущий и журналист Дмитрий Киселев.

Видео вполне могут заблокировать: пользователи усмотрели в нем проявление ненависти, оскорбления и материалы сексуального характера. Россияне до сих пор в шоке от клипа.