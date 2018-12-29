Лорак шокировала двуличными выходками после слухов о разводе

В жизни украинской певицы наступил непростой период. Вот уже несколько недель СМИ активно распространяют слухи о возможном разрыве Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу. Звезда пока никак не комментирует это известие и продолжает появляться на публике и делиться с поклонниками откровенными снимками.

Исполнительница разместила в своем Instagram фотографию со съемок новогодней передачи. На снимке она позирует в коротком платье из пайеток, колготках в сеточку и черной обуви на высоком каблуке. К посту она добавила смайлик в виде снежинки.

Пользователи Сети раскритиковали наряд Ани Лорак и назвали ее образ неудачным: "Это же Сергей Зверев и Майкл Джексон в одном лице", "Неудачное фото", "Очень грубая обувь", "Что-то вид уставший и замученный", "Когда эта женщина научится нормальную обувь выбирать", "Обувь надо менять... Громоздкая такая, все только портит", "Не узнаю Ани Лорак. Наверное, душа болит, жжет. То обнажается, то, извините, кривляется уж очень". Кто-то из подписчиков предположил, что слухи о разводе – пиар-ход, чтобы привлечь внимание публики.

Недавно певица стала наставником в шоу талантов "Голос". Совместный снимок с другими участниками – музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Константином Меладзе – она разместила в социальных сетях. Лорак поинтересовалась у подписчиков, смотрят ли они эту передачу.

Но и этот пост вызвал негодование у пользователей. Некоторые посчитали ее поведение на проекте недостойным: "Зря Баста Вам объяснял, что есть вещи, которые намного ценнее, нежели правильно поставленный голос. Вы этого все равно никогда не поймете", "Вы, Каролина, ужасно себя ведете по отношению к участникам. Вы бестактны и надменны. До Вас ни Пелагея, ни Полина Гагарина не позволяли так себя вести. Фильтруйте свои слова, ведь нужно за них отвечать".

Один из комментаторов обвинил Ани Лорак в том, что она намеренно не рассказывает о проблемах, которые происходят в ее родной стране. "Каролина, в душу себе посмотри. У тебя в стране война, а ты тупые вопросы задаешь. Какая разница тебе, смотрел я шоу или нет... Двуличных людей не уважаю. Перекати-поле твоя фамилия", – написал возмущенный пользователь.