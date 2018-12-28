"Свободная женщина" Лорак вышла в свет с дочкой после слухов о разводе
Дочь Ани Лорак очень похожа на супруга артистки – турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу. Пользователи комментируют выложенный в Instagram певицы фотографию с премьеры шоу "Аленький цветочек".
Некоторые подписчики взялись обсуждать внешность девочки - мол, она не такая красивая, как мать, не стоило Лорак связываться с Муратом. Однако большинство выражает восхищение как Каролиной, так и ее наследницей.
"Не родись красивой, а родись у звездной богатой мамы и будешь самой красивой уродиной. Что делать... Жизнь – несправедливая штука", – пишет один из злопыхателей. "Она и так очень похожа на маму. Такая же красивая", – не соглашаются другие комментаторы.
Несколько месяцев назад мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застали в обществе киевской модели Яны Беляевой в одном из увеселительных заведений. После этого многие стали говорить о расставании супругов, которые прожили в законном браке девять лет.
Позже стало известно, что Лорак подала заявление на развод. На днях в Киеве должно было состояться первое заседание по этому делу. Однако супруги прислали вместо себя адвокатов. А заявление о расторжении брака пропало из реестра досудебных решений. По словам юристов, это может означать, что стороны пошли на мировую. Ани Лорак и Мурат свою личную жизнь не комментируют.
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