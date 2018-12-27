Народ обомлел от шикарной мамы Виктории Лопыревой
35-летняя Виктория Лопырева совсем скоро впервые станет мамой. Имя отца своего будущего ребенка знаменитость держит в секрете.
Звезда часто публикует фотографии себя любимой в личном микроблоге. А иногда телеведущая хвастается снимками своих родных. К примеру, на днях Лопырева выложила кадр, на котором на запечатлена вместе с матерью Ириной.
Поклонники обомлели. Они не могли поверить, что женщина, сидящая рядом с телеведущей, ее родительница. Виктория и Ирина выглядят ровесницами.
"Как две подруги какая Мама красивая и дочь вся в маму. И внучка будет красавица!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как вам удается быть такими красавицами .всего всего вам самого наилучшего", "Вика это точно Ваша мама 🙈🙈🤣🤣🙈🙈 Ну это просто невероятно ❤️❤️❤️🔥 прям слов нет. Супер честное слово ❤️❤️❤️", "Виктория,не могу поверить что эта ваша мама) очень молода и красива) эх мне бы так сохранится🙏🏽🙈", "Мама не рельная красавица, шикарная женщина", – писали интернет– обыватели.
Напомним, Ирина Лопырева, по первому образованию журналист, в молодости была известной моделью. В настоящее время мама телеведущей занимается бизнесом.
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Телеведущая и ее родительница выглядят ровесницами