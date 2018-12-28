Известный шоумен рискнул собой ради Малахова

Шоумен Александр Гудков и телеведущая Настя Ивлеева стали участниками довольно смелой программы. Знаменитостям пришлось выполнять очень странные задания.

Настя и Александр стали героями шоу Comment Out, которое выходит на YouTube-канале "Чикен Карри". Ролик получился уморительно смешным.

По правилам игры на столе перед знаменитостями лежали три стопки карточек: "звезда", "комментарий", "наказание". Участник вытягивал звезду, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в Instagram. Если герой соглашался опубликовать свой комментарий, он получал балл. Если нет – выполняет какое-нибудь задание.

В третьем раунде Гудкову достался телеведущий Андрей Малахов. Александр должен был написать ведущему телеканала "Россия 1" похабный текст.

"Что у тебя общего с автобусом, так это то, что твои булки раздвигаются также часто, как его двери", – зачитал шоумен с карточки. Гудков явно был шокирован заданием. Закрыв рот рукой он долго смотрел в текст. В течение нескольких минут Александр раздумывал. У шоумена не хватало решимости.

К слову, Настя Ивлеева пыталась отговорить оппонента от рискованного поступка и предлагала выбрать "наказание". Еще немного поразмыслив, Гудков отказался поливать грязью коллегу, отметив, что между ним и Малаховым теплые отношения и он не хотел бы их портить.

Настя помогла "наказать" Александра. Девушка по трафарету маркером нарисовала на лице соперника пенис. Гудков стерпел издевательство.