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Душку Малахова нашли под елкой в компании знаменитого диджея

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Андрей Малахов похвастался черно-белым фото из личного архива. Поклонники отметили, что за 40 лет шоумен не сильно изменился.
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Малахов поделился в личном микроблоге новогодним настроением. Телеведущий опубликовал снимок с детского утренника.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В кадре шестилетний Андрей, облаченный в костюм гусара, в компании ровесников позирует у елки. По словам шоумена, фото было сделано в 1979 году.

К слову, на снимке также присутствует Евгений Рудин, более известный как DJ Грув. Знаменитости ходили вместе в детский сад, а после учились в одном классе школы в маленьком городке Апатиты.

"Вот так я встречал Новый 1979 год))) Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе в фильма "Гусарская баллада" и Андрея Миронова... Елка в детском саду "Воробышек" с участием @djgrooverussia )) Теперь главный вопрос: какой костюм выбрать 40 лет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал публикацию Малахов.

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Отметим, что поклонники сразу нашли на снимке шоумена – он стоит в самом центре, улыбается и смотрит куда-то вдаль. По мнению многих комментаторов, Андрей ничуть не изменился.

"Вообще не изменился😀", "Тот же костюм и весь дс "Воробышек" откопать и на передачу к Вам!🤣🤣💪🏼", "Андрей, Вы не изменились, такой же душка!", "Точно,узнала по улыбке", "По улыбки сразу можно узнать,не читая пост!👍", "Эти ушки видно из далека!🎄👍", "Андрей, Вам и костюм не нужен. Вы и есть прынц. Красивый, умный, успешный и счастливый!", – писали интернет–обыватели.

Автор: Руслана Алексеева26 декабря 2018, 17:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли на новое шоу Андрея Малахова

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