"На кон поставлено многое": жена сразилась с Андреем Малаховым
Наталья Шкулева редко делает публикации на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, поэтому каждый ее пост расценивается поклонниками и журналистами на вес золота. Так, супруга Андрея Малахова очень порадовала заинтересованную общественность, когда опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена с именитым мужем.
На снимке Андрей и Наталья сидят за столом, на котором разложены карточки и фишки. "Когда на кон поставлено многое..." – подписала кадр Шкулева. По всей видимости, супруги решили сразиться в лото. Интересно, что на фото Андрей Малахов, обиженно надув губки, прижался к любимой супруге, которая нежно обняла его за плечо.
Многочисленные подписчики пришли в восторг от семейной идиллии: "Вы настоящая, мне очень нравятся такие женщины, я их уважаю. И Вы еще очень женственная", "Вы такие шикарные", "Красивая пара. Счастья вам!", "Желаю выйти победителями", "Красавица и стильная, женщина с изюминкой... Самая красивая пара!", "Какие вы красивые. С наступающим Новым годом, счастья, здоровья вам и вашему сыночку", "Наталья, Вы очень похорошели! Замужество и материнство Вам очень идет! Счастья Вам и здоровья!!! С наступающим!"
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