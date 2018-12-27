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"На кон поставлено многое": жена сразилась с Андреем Малаховым

Андрей Малахов с женой. Фото:instagram.com/natashashkuleva
Если Андрей Малахов постоянно находится под прицелами камер, то его супруга Наталья Шкулева редко оказывается объектом пристального внимания СМИ. Однако это не означает, что ее жизнь не интересует общественность. Наоборот, каждый пост Натальи в интернете пользуется бурной популярностью.
прочитано 350 раз

Наталья Шкулева редко делает публикации на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, поэтому каждый ее пост расценивается поклонниками и журналистами на вес золота. Так, супруга Андрея Малахова очень порадовала заинтересованную общественность, когда опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена с именитым мужем.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

На снимке Андрей и Наталья сидят за столом, на котором разложены карточки и фишки. "Когда на кон поставлено многое..." – подписала кадр Шкулева. По всей видимости, супруги решили сразиться в лото. Интересно, что на фото Андрей Малахов, обиженно надув губки, прижался к любимой супруге, которая нежно обняла его за плечо.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от семейной идиллии: "Вы настоящая, мне очень нравятся такие женщины, я их уважаю. И Вы еще очень женственная", "Вы такие шикарные", "Красивая пара. Счастья вам!", "Желаю выйти победителями", "Красавица и стильная, женщина с изюминкой... Самая красивая пара!", "Какие вы красивые. С наступающим Новым годом, счастья, здоровья вам и вашему сыночку", "Наталья, Вы очень похорошели! Замужество и материнство Вам очень идет! Счастья Вам и здоровья!!! С наступающим!"

Автор: Наталья Аряева27 декабря 2018, 11:36

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