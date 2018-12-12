"Два года без секса": Боня на фоне ковра взвыла от досады

Виктория Боня заинтриговала поклонников. Телеведущая откровенно заговорила о сексе.

Виктория пригласила в гости известного инстаблогера Денчика. Знаменитости рассуждали, можно ли назвать 15-ти сантиметровый половой орган мужчины маленьким.

"Ну как можно говорить о том, что 15 сантиметров у мужчины это что-то маленькое. Скорее проблемы у нее", – возмущалась Боня. Телеведущая заметила, что девушкам, предпочитающим большие размеры, необходимо делать упражнение Кегеля, которые укрепляют мышца тазового дна.

"Три месяца не было секса! У красивых тоже бывает?" – продолжил беседу Денчик. "Уже четыре", – с досадой поправила друга звезда.

Также Боня поведала, что ее хорошая подруга два года жила без интима. На что блогер, который, к слову, женат, попросил прислать ему номер телефона страдалицы.

Видеозапись беседы Денчик опубликовал в личном микроблоге. Подписчики решили, что, говоря о размерах детородных органов, знаменитости обсуждают заявление телеведущей Насти Ивлеевой. Также многие подписчики решили поделится с миром грустными историями своего воздержания.

"Подруга, случаем, не Бузова?)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это о Бузовой", "У Ивлеевой типо проблемы😂что для нее 15 см мало😂", "Про Ивлееву и 15 см?", "Речь о ивлеевой и 15см🤣", "Тема Насти Ивлеевой, зацепило всех😂", "И кстати я знаю женщину ей 45 лет, и у нее никогда не было секса вообще😂так что это не предел( кстати может уже и больше, точно не помню сколько ей лет)", "Два??? У меня 5 лет не была интима! Мужа арестовали, угнали в даль, я моталась за ним по этапам нам даже свиданий не давали", – рассуждали интернет-обывательницы.

Отметим, что некоторых подписчиц не так зацепила тема дефицита интима, как висящий на стене у Виктории ковер. "Тут все про секс)) Одна я внимание обратила на КОВЕР на стене??????? Это что блин за интерьер 80х годов???? БоНя так живет?😂😃😄", "Зачем ковер на стене?🤔 Вспомнила детство😂", "Это ковер на стене? 🤔", "Новое жилье Бони?? 😂😂😂", – писали пользователи Сети под роликом.

Напомним, в интервью Юрию Дудю телеведущая Настя Ивлеева рассказала, что не может продолжать отношения с человеком, у которого маленький член, даже если до секса он ей очень нравился. На вопрос Дудя, что значит "маленький", она ответила: 14-15 сантиметров.