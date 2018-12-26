Ведущая Ивлеева разрыдалась и заявила об уходе
Настя Ивлеева вела рейтинговую передачу два года. Ее напарником по большей части был Антон Птушкин, позже его заменили на Евсея Ковалева. С ним девушка отправилась в последнее путешествие в рамках проекта и простилась со зрителями.
Ролик Ивлеева разместила в своем Instagram. При этом она не смогла сдержать слез. Настя отметила, что проект в ее жизни был увлекательным путешествием длиной в два года.
"Сейчас я в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний, которые разрывают меня на кусочки!", – написала ведущая. Вместе с тем, она добавила, что, где заканчивается одна история, начинается другая.
Поклонники Ивлеевой поддержали телеведущую и стали упрашивать не покидать проект. "Не уходи прошу", "Настя – ты уникальная и лучшая! Любим всем сердцем", "Я плачу", "Нет, не уходи, пожалуйста, какой смысл смотреть "Орла и решку", если тебя там нет?", – прокомментировали известие пользователи соцсети.
Уход блондинки с программы подтвердили на страничке проекта. Там отметили, что за это время участники намотали тысячи километров и совершили 80 увлекательных путешествий. Теперь продюсеры намерены приступить к поиску новых ведущих.
Анастасия Ивлеева же в полной мере уделит внимание собственным проектам. Не исключено, что она, как и Регина Тодоренко, станет ведущей авторского шоу на "Пятнице".
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