Тодоренко и Топалов рассекретили своего второго "ребенка"

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями 5 декабря. По поводу знаменательного события артист написал новую песню, а ведущая сняла к ней клип, который влюбленные и обнародовали сейчас.

О песне "Орел или решка" Влад Топалов высказался на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Певец сообщил, что музыкальная композиция стала подарком для Регины в честь рождения сына. "Мне кажется, песня – это самое честное и настоящее. Я это делал от души, от всего сердца. Я не думал, станет она хитом или нет. Не думал, понравится вам или нет. Я просто хотел выразить всю ту вселенную эмоций, нежности и радости, которая была и есть у меня в душе. Выразить музыкой и словами! Все то, что случилось за последнее время!" – объяснил Топалов.

Ролик представляет собой краткую историю отношений Влада и Регины. Кстати, именно Тодоренко занялась съемкой клипа к песне. Телеведущая объяснила, почему они так долго молчали о рождении малыша. "Ребята, дорогие наши, мы благодарим вас за терпение и уважение к нашему самому прекрасному событию в мире. Большинство из вас привыкли, что все артисты сразу выставляют напоказ свою личную жизнь. Мы с Владиславом Михайловичем мыслим немного по-другому и очень трепетно относимся к тому, что происходит между нами. Поэтому лишний раз боимся громко кричать о своей любви. Уверена , многие, особенно те, кто уже стал родителями, поймут нас правильно", – высказала свою позицию Регина Тодоренко в обращении к поклонникам.

Детище певца и телеведущей пришлось по вкусу фанатам. "Очень крутая песня и такие нежные моменты в клипе! Ребята, вы супер", "Регина вы классная пара и семья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "ой, аж реву!!! как мило!", "Супер! Я так рада за вашу семью!!!!! Урааааа!!!!!", "Ребята, вы крутые!!! Поздравляю!) Регина, самый красивый ночей, самого вкусного молока, и самых самых счастливых улыбок Вам,))))", – рассыпались в комплиментах и пожеланиях подписчики.