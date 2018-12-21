Недавно родившая Тодоренко оказалась в больнице

Телеведущая Регина Тодоренко, даже находясь в декретном отпуске, продолжает баловать поклонников новыми выпусками своего шоу. Новогодний влог оказался очень откровенным.

Сегодня, 21 декабря, на YouTube-канале Тодоренко вышла еженедельная программа "Пятница с Региной". Судя по всему, этот выпуск был записан заранее, так как телеведущая, которая недавно стала мамой, встречает гостей с большим животом.

В студии Тодоренко своими историями поделились Рита Дакота, Ида Галич, Айза Анохина, Ханна, Таисия Вилкова, Мария Миногарова. Девушки много говорили о беременности, воспитании детей и карьере.

В конце программы телеведущая показала поклонникам кадры из медицинского учреждения. Звезда оказалась в больнице, чтобы порепетировать роды.

"Я своего Влада решила не брать, чтобы не шокировать его заранее, поэтому взяла на партнерские роды своего друга Петю Романова", - пояснила телеведущая наличие незнакомого мужчины в палате. Вместе с приятелем Регина осмотрела больницу, посетила комнату релаксации, понежилась в джакузи, опробовала фитбол и шведскую стенку.

Кстати, пока готовился этот материал, ведущая удалила ролик с YouTube. В личном микроблоге Тодоренко сообщила о технических неполадках и обещала перезалить видео завтра.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в начале декабря. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник. Интересно, что выписка из госпиталя проходила в рамках строжайшей секретности. В отличие от многих отечественных знаменитостей, Регина и Влад предпочли обойтись без шариков, камер и кучи друзей.