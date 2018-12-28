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Кира Найтли призналась в зависти к мужчинам

Кира Найтли. Фото: www.globallookpress.com
Английская актриса заявила, что всегда хотела обладать мужской способностью справлять нужду стоя. Об этом Кира Найтли рассказала в интервью зарубежному изданию. 
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В детском возрасте будущая звезда вела себя как мальчик: она отказывалась носить юбки и любила играть в футбол. "В 11 лет я обожала фильм "Крестный отец". Я мечтала стать Аль Пачино. Самые лучшие роли в кино всегда достаются мужчинам. Я не хочу играть милую девушку, живущую по соседству, или любящую мать. Я всегда нахожусь в поиске приключений", – поделилась актриса.

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Кира Найтли призналась, что всегда хотела уметь писать стоя. "Я никогда не хотела иметь мужской половой орган. Может, только для того, чтобы пописать на дерево. Возможность делать это стоя – очень удобно. Ты просто вытаскиваешь его и все. Но сама идея иметь что-то уязвимое, болтающееся между ног мне не нравится", – заявила она.

В этом году в широкий прокат вышел фильм "Коллет", в котором актриса сыграла писательницу-феминистку, которая начинает испытывать чувства к женскому полу. Эта роль для Киры Найтли стала попыткой изучить "мужскую сторону женщины". "Практически каждый мой персонаж отвергает стереотипы. Поэтому я обожаю исторические ленты, где женщин помещают в оковы", – отметила она. 

Автор: Полина Крылова28 декабря 2018, 13:18
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