Кира Найтли призналась в зависти к мужчинам

Английская актриса заявила, что всегда хотела обладать мужской способностью справлять нужду стоя. Об этом Кира Найтли рассказала в интервью зарубежному изданию.

В детском возрасте будущая звезда вела себя как мальчик: она отказывалась носить юбки и любила играть в футбол. "В 11 лет я обожала фильм "Крестный отец". Я мечтала стать Аль Пачино. Самые лучшие роли в кино всегда достаются мужчинам. Я не хочу играть милую девушку, живущую по соседству, или любящую мать. Я всегда нахожусь в поиске приключений", – поделилась актриса.

Кира Найтли призналась, что всегда хотела уметь писать стоя. "Я никогда не хотела иметь мужской половой орган. Может, только для того, чтобы пописать на дерево. Возможность делать это стоя – очень удобно. Ты просто вытаскиваешь его и все. Но сама идея иметь что-то уязвимое, болтающееся между ног мне не нравится", – заявила она.

В этом году в широкий прокат вышел фильм "Коллет", в котором актриса сыграла писательницу-феминистку, которая начинает испытывать чувства к женскому полу. Эта роль для Киры Найтли стала попыткой изучить "мужскую сторону женщины". "Практически каждый мой персонаж отвергает стереотипы. Поэтому я обожаю исторические ленты, где женщин помещают в оковы", – отметила она.