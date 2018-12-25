Муж-изменщик Ани Лорак вышел на связь: Люблю тебя

В Киеве начался бракоразводный процесс по иску Ани Лорак. Пока певица много работает и каждый свой шаг отражает в социальной сети, активизировался и ее муж Мурат.

24 декабря киевский Шевченковский суд начал рассматривать иск, поданный Ани Лорак, о разводе с мужем, турком Муратом Налчаджиоглу. И если сама популярная исполнительница нет-нет да и сделает неоднозначный пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram относительно перемен в личной жизни, то ее муж Мурат не комментировал ситуацию.

Вместо этого мужчина с завидным постоянством рекламировал свой ресторан в Киеве, публиковал афиши и прочие рабочие материалы. Изредка и только по важным поводам Мурат выкладывал фотографии дочери Софии, которую ему подарила Ани Лорак. Еще внимания знойного брюнета удостаивается его четвероногий любимец, в котором он души не чает.

Однако в Stories муж артистки все же коснулся темы частной жизни. Мурат опубликовал несколько кадров беседы с дочкой Софией, которая происходила по видеосвязи. Любящий отец не смог сдержать эмоций. Он продемонстрировал девочке Чебурашку, а та ему – свою игрушку. "Моя бесконечная любовь" и "Люблю тебя" – так подписал кадры Мурат.

Пользователи Сети сделали вывод, что после расставания с мужем Ани Лорак забрала дочь в Москву, ведь с недавних пор артистка с завидным постоянством публикует совместные с наследницей фотографии и видео. К примеру, недавно артистка приводила Софию на съемки музыкального шоу "Голос".

Ранее Ани Лорак впервые высказалась о переменах в личной жизни, но сделала это довольно ненавязчиво и без прямых обвинений. В частности, артистка высказала убеждение, что женщине не стоит держаться за прошлое и за то, что уже сломалось или не работает. "Женщине вообще не стоит делать резких движений. Мы должны принимать. Ничего не требуй, ничего не ожидай... Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина ценит и любит женщину – он ее понимает. А если нет, то зачем все это?" – задала риторический вопрос Ани Лорак.

Напомним, трещина в отношениях певицы и ее мужа возникла после того, как в Сети появилось видео, сделанное в одном из караоке-клубов, где Мурата запечатлели в обществе некой брюнетки, которую тот обнимал и что-то шептал на ушко.