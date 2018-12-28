Дочь рассказала о состоянии больного раком Юдашкина

Известие о том, что именитый кутюрье Валентин Юдашкин болен раком, стала полной неожиданностью для общественности. О состоянии дизайнера рассказала его дочь Галина.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Галина Юдашкина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с младшим сыном Аркадием. "Ну что, похожи?" – обратилась к подписчикам с вопросом Галина. Многочисленные поклонники, разом умилившись, рассыпались в комплиментах.

Однако нашлись и те комментаторы, кто поинтересовался состоянием ее отца Валентина Юдашкина, совсем недавно переставшего скрывать свой печальный диагноз. "Уже все отлично!" – оптимистично высказалась о здоровье родителя Юдашкина, чем очень успокоила встревоженных фанатов. Поклонники сделали вывод, что дизайнер находится в ремиссии, ведь, как известно, пока полностью вылечится от онкологии нельзя.

Отметим, что о болезни Валентина Юдашкина нкто, кроме самых близких, не знал. Тревожный звоночек для общественности прозвучал в 2016 году, когда дизайнер не смог самостоятельно представить свою коллекцию на Неделе моды в Париже, и тогда его пришлось подменять Галине. Говорили, что Валентин Юдашкин попал в больницу, что ему назначена операция, однако никаких подробностей не сообщалось.

О том, что у модельера рак, внезапно сообщил мэтр отечественной эстрады Иосиф Кобзон. На всю страну он в подробностях рассказал о своей нерадостном диагнозе (певец на протяжении многих лет боролся с раком) и заодно поведал о болезни Юдашкина. "Он упустил распространение метастазов, – рассказал певец. – Слава Богу, доктору удалось спасти Валю, правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью". По мнению Иосифа Давыдовича, если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.

Спустя время Валентин Юдашкин подтвердил, что борется с онкологией. В ток-шоу "Прямой эфир" он признался, что попросил никого из близких не распространяться по поводу своего диагноза, о болезни не знали даже сотрудники его модного дома.