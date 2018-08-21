Дочь онкобольного Юдашкина впервые показала сына

Наследница дизайнера Галина наконец-то открыла общественности лицо младшего сына. Девушка, ставшая весной этого года мамой во второй раз, опубликовала фото в своем микроблоге.

Малыш, которого счастливые родители Галина Юдашкина и Петр Максаков назвали Аркадием, появился на свет 28 марта. Перед родами дочь дизайнера улетела в США.

Юдашкина опубликовала на своей странице в Instagram снимок страницы модного журнала, для которого недавно снялась вместе с сыновьями. Для Аркадия это была первая настоящая фотосессия.

Поклонники пришли к выводу, что мальчик больше похож на маму, а также на знаменитого дедушку. "Какой очаровательный малыш", "Красивая семья", "Мамин сынок", "Аркадий точная копия Валентина. Ну надо же", "Супермалыши и мамочка!" – прокомментировали фолловеры.

Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina) 21 Авг 2018 в 12:32 PDT

Отметим, что Галина быстро восстановилась после родов и вернулась к работе. А недавно девушка оставила двоих сыновей с бабушкой и дедушкой и отправилась с супругом в романтическое путешествие.

Напомним, недавно Иосиф Кобзон на всю страну рассказал, что Валентин Юдашкин борется с раком. По словам артиста, дизайнер сам виноват в сложившейся ситуации, поскольку слишком поздно обратился к медикам.