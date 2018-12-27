Лолита оправдалась за слова об украинском Крыме
Резонанс вызвали слова Лолиты Милявской о том, что Крым для нее по-прежнему является Украиной. Артистка призналась, что давно не может въезжать на малую родину из-за того, что она посещала полуостров.
"Жаль, что наши СМИ живут только поиском "врага", – цитирует исполнительницу Ura.ru. При этом она добавила, что "никто не запрещает петь песни". По словам Лолиты, не стоит читать вырванные фразы из контекста.
"Мой горшок с детства стоял в Ялте. Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира. Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина", – ранее объяснила Милявская. Также артистка привела в пример других звезд шоу-бизнеса, которые оказались меж двух огней. В частности, это Светлана Лобода и Ани Лорак, которые остались в России из-за востребованности.
Ранее в своем микроблоге Лолита написала, что посетила место захоронения великой актрисы Фаины Раневской. Певица сообщила, что это последнее обещание, которое она давала себе в этом году. По словам артистки, Фаина Георгиевна с небес курировала ее песню под названием "Раневская".
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