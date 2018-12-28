Голому Петросяну предложили выдать пару октав на публике

Певец Юрий Лоза заявил, что на конкурсе "Евровидение" побеждает тот, кто умеет делать шоу, а песни сами по себе уже никому не интересны. С мнением музыканта частично согласился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Общественник отметил, что у него возникла по-настоящему дикая идея, которая, скорее всего, сможет "выстрелить" на конкурсе. Манукян предложил показать европейцам перформанс, который те не скоро забудут.

"Я к юмору Юрия Лозы отношусь с большой симпатией, но если уж хочется все довести до абсурда, то нужно на "Евровидение" послать Петросяна с Бузовой. За основу взять их номер из "Голубого огонька", где они будут играть Адама и Еву. Он выйдет в эфир в аккурат после обращения Путина. Но только им придется раздеться, иначе за своих их в той тусовке не примут. В этом случае нашим артистам можно будет даже и не петь, достаточно будет обнаженного перформанса. Оля, как мне видится, все равно петь не умеет. А вот Евгений Ваганович свои пару октав выдать сможет. И победа будет наша", – с юмором заметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

Сегодня в интервью Пятому каналу музыкант Юрий Лоза отметил, что участником конкурса "Евровидение" мог бы стать известный юморист Евгений Петросян. "Победителей никто не знает. Какие-то песни, что-то пелось, хитами же они не становятся. Остается номер, а номер можно сделать из кого угодно. Петросяна можно послать – здорово, весело будет. Он еще смешнее, еще прикольнее, костюм ему интересный придумать", - заявил Лоза.

Также музыкант отклонил кандидатуру Ольги Бузовой как потенциальной участницы песенного конкурса. По мнению Юрия, поющая телеведущая не подходит на такую ответственную роль, так как "ей же придется петь, а она этого никогда не делала".