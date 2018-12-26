Известного актера затравили после контакта с Бузовой
Фанаты в соцсетях отписываются от Гоши Куценко. Причина – участие актера в шоу "Бородина против Бузовой".
Большинство поклонников Куценко творчество Бузовой не воспринимают. В этом заслуга отчасти и самого актера, который ранее резко отрицательно высказывался о талантах телеведущей. Естественно, что своей попыткой пиара артист своих подписчиков возмутил.
Гоша Куценко лишь появился в студии шоу и исполнил вместе с Бузовой песню "Ольга". Как выяснилось, фанаты актера звезду "Дома-2" на дух не переносят. "Зачем вам такая слава?", "Скажи, кто твой друг… Не хочу и не буду на это смотреть", "Отписываюсь… Не ожидала от вас такого", – пишут комментаторы.
Актер, конечно, расстроился и попросил поклонников вернуться. Однако спустя некоторое время заявил, что вполне может обойтись и без лайков.
Сейчас Куценко пробует себя в качестве режиссера и продюсера. Пытается артист развить и музыкальную карьеру: со своим коллективом постоянно записывает новые композиции и гастролирует по России,
Гоша Куценко не так давно признавался, что в последнее время ему не предлагают главных ролей в кино и не зовут сниматься в сериалах. По мнению артиста, виноват в этом возраст, а также напряженные отношения с Первым каналом. По словам Куценко, его даже вырезают из старых передач, напоминает Teleprogramma.pro.
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