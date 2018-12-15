Находящуюся на сносях Лопыреву довели до слез
Россияне и обожатели российской светской львицы из других стран буквально завалили 35-летнюю Викторию поздравлениями с беременностью. Знаменитость так расчувствовалась, что даже прослезилась. В этом она призналась на своей страничке в Instagram.
"Дорогие мои, знакомые и незнакомые – все, кто поздравил меня с тем, что я готовлюсь стать мамой. Вы подарили мне столько тепла, добра и любви, что даже слезы невольно навернулись, это ощущение не передать словами!", – написала Лопырева. "Я тронута вашим вниманием и безмерно счастлива, спасибо вам от всего сердца!", – добавила модель.
Также Виктория отметила, что ее еще успела прочесть все сообщения, пообещав непременно это сделать. "Желаю всем счастья, любви и исполнения самых заветных желаний. Пусть сбудется! Люблю вас! Ваша, Виктория", – резюмировала свой эмоциональный пост Лопырева.
Ранее модель поделилась новыми подробностями своей беременности. Звезда рассказала, как работа помогла ей преодолеть недомогание. Она узнала о том, что ожидает ребенка, во время чемпионата мира по футболу, на котором работала послом ФИФА. "Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, у меня не было возможности его почувствовать", – поделилась Лопырева.
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