Находящуюся на сносях Лопыреву довели до слез

Знаменитая модель стала центром всеобщего внимания, как только подтвердились слухи о ее беременности. Виктория Лопырева призналась, что тронута чутким отношением поклонников.

Россияне и обожатели российской светской львицы из других стран буквально завалили 35-летнюю Викторию поздравлениями с беременностью. Знаменитость так расчувствовалась, что даже прослезилась. В этом она призналась на своей страничке в Instagram.

"Дорогие мои, знакомые и незнакомые – все, кто поздравил меня с тем, что я готовлюсь стать мамой. Вы подарили мне столько тепла, добра и любви, что даже слезы невольно навернулись, это ощущение не передать словами!", – написала Лопырева. "Я тронута вашим вниманием и безмерно счастлива, спасибо вам от всего сердца!", – добавила модель.

Также Виктория отметила, что ее еще успела прочесть все сообщения, пообещав непременно это сделать. "Желаю всем счастья, любви и исполнения самых заветных желаний. Пусть сбудется! Люблю вас! Ваша, Виктория", – резюмировала свой эмоциональный пост Лопырева.

Ранее модель поделилась новыми подробностями своей беременности. Звезда рассказала, как работа помогла ей преодолеть недомогание. Она узнала о том, что ожидает ребенка, во время чемпионата мира по футболу, на котором работала послом ФИФА. "Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, у меня не было возможности его почувствовать", – поделилась Лопырева.