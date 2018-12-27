"Мне обидно": Садальский ответил на слова Лолиты об украинском Крыме

Высказывание певицы о принадлежности полуострова вызвало возмущение у россиян. Прокомментировал слова исполнительницы и актер Станислав Садальский.

Артист не согласился с заявлением Лолиты о том, что Крым "остается украинским" регионом. Он признался, что тоже огорчен тем, что его не пускают в Незалежную, но из-за этого не намерен менять свои взгляды.

Садальский подчеркнул, что для него Севастополь всегда был и остается российским городом. Однако осуждать звезду эстрады украинского происхождения не стал.

"С Лолитой мы ровесники, и она не права. Я не могу других осуждать, Лолита так считает, и это ее мнение, я его уважаю. У меня свое мнение", – приводит слова актера Nation News. Ранее о скандальном заявлении певицы высказался музыкант Андрей Макаревич. Он отметил, что ему эта история неинтересна, поскольку он не считает слова Лолиты по поводу Крыма "главной новостью человечества".

Как писали "Дни.ру", Лолита Милявская заявила, что для нее Крым остается украинским, и когда она приезжает на концерты на полуостров, то исполняет песни на украинском языке. Позже она заявила, что ее слова вырвали из контекста.

Напомним, что в апреле 2016 года певице запретили въезд на Украину на три года. В связи с этим Лолита лишилась возможности навещать родных.