"Страх божий": ютившаяся с бомжами звезда перепугала Корчевникова

Игорь Жижикин стал героем программы "Судьба человека". Артист рассказал ведущему Борису Корчевникову о непростой жизни в США.

Игорь Жижикин – один из немногих российских актеров, который смог добиться успеха в Голливуде. Американские коллеги называли его "самый востребованный русский".

Жижикину удалось поработать с Джорджем Лукасом, Клинтом Иствудом, Квентином Тарантино, Харрисоном Фордом, Джонни Деппом, Анджелиной Джоли и многими другими. Одной из самых известных голливудских работ артиста можно назвать роль полковника Довченко в блокбастере режиссера Стивена Спилберга "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

Игорь не планировал становиться актером. После армии он собирался поступать в Московский институт связи. Однако на службе познакомился с циркачами, которые привили ему любовь к выступлениям. Жижикин стал артистом Московского цирка.

"Я участвовал в номере на велосипедах. Я был нижний – это тот, кто держит на себе всех остальных. На тебя карабкаются, стоят на голове, на руках, на плечах. Также я мечтал поучаствовать в номере воздушных гимнастов. И мне предоставили такую возможность. Им нужен был человек, который висит вниз головой и ловит всех. Сумасшедший номер там был", – поведал артист. "Страх божий", – прокомментировал рассказ артиста ведущий Борис Корчевников.

С труппой актер уехал в Америку на гастроли. Однако на зарубежной арене Жижикин выступал недолго – продюсер исчез с заработанными деньгами. Игорь остался на чужбине с 20 долларами в кармане. Ему пришлось буквально выживать в другой стране: Жижикин работал дворником, спал в парке, мылся в бассейне богатых американцев. "Я стучался во все двери, спал в парке, познакомился с бомжами, учил английский. Была интересная жизнь", — вспоминает актер.



В США он дважды был женат. Первой супругой звезды стала американка. Жижикин признается, что хоть и испытывал симпатию к девушке, вступать в брак не хотел, однако свадьбу они сыграли ради получения рабочей визы.



"В какой-то момент ей надоело меня содержать, она говорила, что я денег ей не даю, работы толком нет. Я гордый, я ушел. После расставания я получил работу в мюзикле", – вспоминает артист.

После Жижикин женился снова. Его второй супругой стала американская танцовщица. "Когда начинается быт, сразу чувствуешь разницу в менталитете, американцы очень прагматичные. Я принял решение уйти от жены, она ушла из мюзикла и начала проигрывать деньги в казино, а я отдавал ее долги. Она загуляла так, что я даже найти ее не мог", – говорит Игорь.

Спустя время артист познакомился с русской девушкой по имени Наталья. Соотечественница стала третьей женой Жижикина. "Наташа приехала в Лас-Вегас, меня знакомый попросил показать ей город, я сразу влюбился. С тех пор мы не расставались. Мы могли часами разговаривать, а можем молчать и друг друга чувствовать. К сожалению, мы расстались. Конечно, в этом я виноват. Но мы остались друзьями, общаемся", – рассказала звезда.

После Игорь вернулся на родину. Артиста начали активно приглашать в российские картины. Пока Жижикин не встретил свою любовь.