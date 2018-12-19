"Страх божий": ютившаяся с бомжами звезда перепугала Корчевникова
Игорь Жижикин – один из немногих российских актеров, который смог добиться успеха в Голливуде. Американские коллеги называли его "самый востребованный русский".
Жижикину удалось поработать с Джорджем Лукасом, Клинтом Иствудом, Квентином Тарантино, Харрисоном Фордом, Джонни Деппом, Анджелиной Джоли и многими другими. Одной из самых известных голливудских работ артиста можно назвать роль полковника Довченко в блокбастере режиссера Стивена Спилберга "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".
Игорь не планировал становиться актером. После армии он собирался поступать в Московский институт связи. Однако на службе познакомился с циркачами, которые привили ему любовь к выступлениям. Жижикин стал артистом Московского цирка.
"Я участвовал в номере на велосипедах. Я был нижний – это тот, кто держит на себе всех остальных. На тебя карабкаются, стоят на голове, на руках, на плечах. Также я мечтал поучаствовать в номере воздушных гимнастов. И мне предоставили такую возможность. Им нужен был человек, который висит вниз головой и ловит всех. Сумасшедший номер там был", – поведал артист. "Страх божий", – прокомментировал рассказ артиста ведущий Борис Корчевников.
С труппой актер уехал в Америку на гастроли. Однако
на зарубежной арене Жижикин выступал недолго – продюсер исчез с заработанными
деньгами. Игорь остался на чужбине с 20 долларами в кармане. Ему пришлось
буквально выживать в другой стране: Жижикин работал дворником, спал в
парке, мылся в бассейне богатых американцев. "Я стучался во все двери, спал в
парке, познакомился с бомжами, учил английский. Была интересная жизнь", —
вспоминает актер.
В США он дважды был женат. Первой супругой звезды стала
американка. Жижикин признается, что хоть и испытывал симпатию к девушке,
вступать в брак не хотел, однако свадьбу они сыграли ради получения рабочей визы.
"В какой-то момент ей надоело меня содержать, она говорила, что я денег ей не даю, работы толком нет. Я гордый, я ушел. После расставания я получил работу в мюзикле", – вспоминает артист.
После Жижикин женился снова. Его второй супругой стала американская танцовщица. "Когда начинается быт, сразу чувствуешь разницу в менталитете, американцы очень прагматичные. Я принял решение уйти от жены, она ушла из мюзикла и начала проигрывать деньги в казино, а я отдавал ее долги. Она загуляла так, что я даже найти ее не мог", – говорит Игорь.
Спустя время артист познакомился с русской девушкой по имени Наталья. Соотечественница стала третьей женой Жижикина. "Наташа приехала в Лас-Вегас, меня знакомый попросил показать ей город, я сразу влюбился. С тех пор мы не расставались. Мы могли часами разговаривать, а можем молчать и друг друга чувствовать. К сожалению, мы расстались. Конечно, в этом я виноват. Но мы остались друзьями, общаемся", – рассказала звезда.
После Игорь вернулся на родину. Артиста начали активно приглашать в российские картины. Пока Жижикин не встретил свою любовь.
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