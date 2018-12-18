Корчевников внезапно рассказал о чувствах к знаменитой актрисе

Звезда советского кино Елена Коренева стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артистка рассказала о неудачном замужестве.

В студии Кореневу ожидал взволнованный Корчевников. Усадив гостью на диван, ведущий внезапно рассказал о своих чувствах. "Я вам должен признаться, что я вас очень люблю. Так уж сложилось. Вы в фильме "Романс о влюбленных" – это невероятный образец девичьей чистоты и чувства. Спасибо вам за это", – произнес восхищенный Борис. Признание шоумена польстило звезде.

Коренева известна по ролям в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Сватовство гусара", "Покровские ворота" и "Сестры по крови". Елена начала актерскую карьеру очень рано – в 16 лет, и уже через три года ее знал весь Советский Союз.

На пике своей славы девушка вышла замуж за иностранца и уехала в США. Ее избранник Кевин Мосс преподавал русскую литературу в американском колледже. Знаменитость решила оставить родину не только из-за любви – Елена пыталась побороть тяжелую депрессию.

"Когда ко мне подходили гримеры, у меня было ощущение, что на меня сели мухи. У меня, наверно, было выгорание. Я много снималась, еще и играла очень трудную роль в театре. Я играла на надрыве. Собственно, я так рано начала сниматься, это все, что я знала. Я понимаю, что мне очень повезло, но есть второй план жизни – кто ты такой? Я хотела найти себя, для этого мне нужно было сделать паузу", – рассказала знаменитость.

Коренева планировала через полгода после замужества вернуться в Москву, однако советские власти запретили ей въезд. "В советские времена нужна была виза, чтобы вернуться, а мне перестали ее давать. Эта эпопея длилась около четырех лет", – поведала артистка.

Отношения с супругом не складывались. Постепенно Елена начала понимать, что с мужем ее абсолютно ничто не связывает. "Мы развелись, мне захотелось чего-то другого, мне нужна была активность, я пыталась найти себя, мы стали постепенно отдаляться", – рассказала Коренева.

В конце 80-х звезда возвратилась на родину и вернулась в профессию. Позже на кинопробах она встретила любимого человека с которым не расстается до сих пор. Матерью Коренева так и не стала.