Отдыхающая в ванне Водонаева показала киску

Алена Водонаева опубликовала в личном микроблоге серию снимков из ванной комнаты. За водными процедурами знаменитости пристально наблюдал огромный кот.

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В Stories Instagram Алена выложила несколько фото. На них запечатлен черный кот породы мейн-кун, сидящий на краю ванны, в которой, судя по всему, купалась Водонаева.

Пушистого зверька артистки зовут Эскобар. Киска часто становится героем микроблога телеведущей. Водонаева души не чает в питомце, хотя до этого сомневалась, стоит ли заводить животное.

Сын Алены Богдан длительное время настаивал на появлении в доме зверька. Теперь малыш и его четвероногий друг спят вместе.

Ранее Алена признавалась, что до рождения наследника у нее был любимый кот по кличке Кокос, которого пришлось отдать в другую семью. Из-за питомца долгожданная беременность знаменитости оказалась под угрозой.

"Для тех, кто не в курсе. В 2005 или 2006 году Ксения Собчак подарила мне котенка породы французский голубой шартрез. Нам было хорошо вместе долгие годы, пока в 2009 году я не забеременела. На последних месяцах беременности мой врач акушер задала мне вопрос на тему сожительствования с котом. Есть такая штука – токсоплазмоз. Меня она, слава богу, обошла стороной, но рисковать я не могла. Это была моя четвертая беременность и очень долгожданный ребенок", – рассказывала звезда.

Артистка отмечала, что очень переживала из-за питомца. Вначале она отдала его маме, но у женщины появилась аллергия на животное. Малыша пришлось на время отвезти к друзьям. К новой семье Кокос быстро привык, полюбил новых хозяев, поэтому требовать кота обратно Алена не стала.