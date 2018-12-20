Cбежавшую от Фадеева красотку отправили сниматься в порно

Звезда в постели: Ольга Серябкина опубликовала в Instagram откровенный снимок. Некоторые фанаты так возбудились, что посоветовали певице сниматься в порно.



На фотографиях звезда позирует в нижнем белье черного цвета. Поклонники звезды были впечатлены формами певицы – особое внимание привлекла ее пышная грудь.

Поклонники отметили, что Серябкина отлично выглядит и смело может сменить карьеру исполнительницы на работу модели. А некоторые даже прочат Molly карьеру порноактрисы. "Будущее порнозвезды уже заложено урааа", – комментирует снимок один из подписчиков (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Звезда не стала отвечать на пошлые комментарии. Вместо этого Ольга опубликовала трогательное фото, на котором она позирует в теплом свитере под горло за столом.

Пользователи признали, что певице удается грамотно чередовать образы – а ее фирменный стиль при этом сохраняется. За три часа публикация Серябкиной набрала в сети Instagram около 80 тысяч отметок "мне нравится".

Напомним, в прошлом месяце поклонники Ольги Серябкиной не на шутку переволновались. Певица попала в больницу – за сутки до сольного концерта. О госпитализации сообщила сама Ольга. Артистка опубликовала в Instagram фотографию, на которой видна ее рука с катетерами от капельницы. К счастью, тревоги фанатов оказались напрасны.