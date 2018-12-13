Фадеев узнал о скором прибавлении в семье
В рамках эфира Фадеев и его соведущий юморист Гарик Харламов решили погадать на будущее с помощью книги. Для осуществления своего замысла знаменитости выбрали любовный роман в мягкой обложке.
"Джосс Вуд. "Убежище страсти", – озвучил название Харламов. Он попросил блогера Диму Масленникова и музыканта Антона Беляева придумать вопрос, на который очень хочется узнать ответ.
Масленников решил выяснить, когда он встретит вторую половинку. Блогер выбрал номер страницы, номер строчки и ее расположение. "Терпение, с которым она несла огромный груз…" – зачитал Гарик.
Беляев поинтересовался, когда его группе устраивать большой концерт. "Тут одно слово – "гостей", – покатываясь со смеху, произнес Харламов.
Настала очередь Фадеева узнать будущее. "Будет ли у меня еще ребенок?" – неожиданно серьезно произнес продюсер. "Что греха таить? Такой сексуальный…" – прочитал юморист.
Знаменитости единодушно решили, что эти строки явственно намекают на скорое прибавление в семье Фадеева. Максим был очень доволен полученным предсказанием, он не скрывал эмоций.
Напомним, Фадеев уже много лет счастлив в браке. С будущей супругой Натальей продюсер познакомился в середине 90-х. Спустя три месяца после первой встречи молодые люди сыграли свадьбу. Вскоре стало известно, что Наталья ждет ребенка. Максим всегда говорил, что мечтал о большой семье, и эта новость его очень обрадовала. У пары появилась дочь, но из-за врачебной ошибки она умерла во время родов. Трагедия сплотила молодых супругов. Через некоторое время Наталья снова забеременела, и у них родился сын Савва.
Говорят, от женщины стоит ждать сюрпризов
Шоумен был шокирован происходящим
Популярную актрису сняли в постели
Знаменитость откровенно поведала о непростом периоде своей жизни