Назначена дата суда Ани Лорак с мужем

Певица Ани Лорак официально подала на развод. Уже известно, что когда и где состоится судебное заседание.

Слухи о разводе Ани Лорак с мужем Муратом ходят на протяжении нескольких месяцев, но лишь недавно артистка приняла твердое решение расстаться с ним. Оказалось, разводить артистку с супругом-турком будут на Украине. Как сообщил "Обозреватель" со ссылкой на Шевченковский суд, процесс расторжения брака начался 4 декабря, на 24 декабря назначено заседание.

О проблемах в семье Ани Лорак стало известно после того, как ее мужа, турецкого бизнесмена Мурата, засняли в одном из киевских караоке-клубов с женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.

Пару лет назад певица так высказывалась о разводах в артистической среде: "Я не знаю точно, почему это происходит, но уверена: мы имеем столько, сколько отдаем. В какой-то момент люди перестают отдавать из-за усталости или самовлюбленности. Любовь разгорается из маленькой искорки. Чтобы костер горел, пламя нужно постоянно поддерживать".

Несмотря на частые расставания с мужем из-за работы, она "поддерживала пламя" как могла: часто звонила и писала СМС. "Нет такого дня, чтобы мы не пожелали друг другу доброго утра или спокойной ночи. Мне нравится мысль, что для настоящей любви разлука – это возможность разжечь костер, а для ненастоящей – потушить", – утверждала Ани Лорак.

Говорят, развод сыграет на руку Мурату: если певица не подписывала брачный контракт, придется делить совместно нажитое имущество. По некоторой информации, Мурат имеет отношение минимум к четырем заведениям и после развода окажется состоятельным бизнесменом.