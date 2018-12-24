Что случилось с лицом Марии Максаковой

Мария Максакова опубликовала свою фотографию, однако далеко не все пользователи Сети узнали ее. Лицо оперной дивы, в последнее время проживающей на Украине, изменилось, пришли к выводу поклонники.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова выложила несколько собственных фотографий. На одной из них, самой свежей по времени публикации, оперную артистку буквально не узнали. Быстро скопировавшие изображения Марии и опубликовавшие их в Сети пользователи немедленно обсудили ее изменившуюся, по их мнению, внешность.

"Что случилось с Максаковой??? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "по-моему, просто фотошоп жуткий", "она тут на себя непохожа(", "Красотка, но явно фотка сделана лет 20 назад", "Аага, причем еще и отретушировали знатно...", "Ндааа когдато Маша была такой..", "Это современное фото Марии Максаковой? Не узнать", "Это Максакова??? А что с ней случилось??", "Фотограф польстил", – высказались интернет-пользователи.

А вот подписчики Марии Максаковой рассыпались в комплиментах, не заметив никакого фотошопа. "Не "устаю" восхищаться...порода глаз греет...", "Прекрасная , как всегда", "Потрясающая, талантливая наша Мария!", "Очень красивая. Мария – вы вдохновляете...", "Красунечка!", "Самая, самая, самая!!!!!" – восхитились поклонники.

Серию фотографий Марии Максаковой сделал фотограф Сергей Арзуманян. Мастер дал понять, что восхищается артисткой и готов защищать от клеветников как настоящий рыцарь. "Раз.. Два... Три... Четыре... Пять... Начинаю телепать... Я приложу все усилия и обломаю тему " Максакова и ее ЛИЧНАЯ жизнь" для сборища " Хочу все знать!". И у меня есть вся колода карт противоречий.... Тема Волочковой исчерпала себя ? С Максаковой – пролет...Вы, сами, меня нашли. Я– готов! Как долго я вас ждал... Обещаю ! Вы разбудили ВИЯ. Веки, мне, уже подняли! Маша, всегда на твоей стороне , коленопреклоненный AS", – поддержал Марию Максакову фотограф.