Шепелев раскрыл шокирующую правду о похитившей миллионы Максаковой

Первый за долгое время сольный концерт оперной певицы Марии Максаковой завершился скандалом. На выступление дивы приехала свекровь Людмила Николаевна Вороненкова в сопровождении телевизионщиков.

Вокалистка с матерью своего убитого супруга Дениса Вороненкова уже давно не может найти общий язык. Пожилая женщина публично заявила, что ребенок, которого родила Мария в браке с ее сыном, возможно, ему не родной. Артистка, в свою очередь, сообщила в интервью, что родительница ее погибшего мужа раздувает скандал, чтобы за кругленькую сумму продать телевизионщикам.

После скандала Людмила Николаевна в сопровождении своей дочери Ирины и съемочной группы программы "На самом деле" Первого канала отправилась в Ригу. В зале Латвийской национальной оперы мать беглого депутата Вороненкова надеялась встретить Марию.

Женщины заняли место в первом ряду. "Она пропела четыре арии, пошла на поклон, и я подошла, вручила ей букет роз. Она меня увидела и испугалась: "Ой, надо же". Я говорю: "Маша, я специально приехала с тобой поговорить". И она сразу убежала, даже дирижера за собой уволокла", – вспомнила Людмила Николаевна в беседе с телеведущим Дмитрием Шепелевым.

Реакция вокалистки поставила Вороненкову в тупик. Растерявшаяся женщина заняла свое место и принялась ждать продолжения концерта. Однако второй акт представления родственницам беглого депутата увидеть не удалось – к ним подошел незнакомец и вывел из зала.

"В коридоре он сказал: "Мария Максакова сказала вас удалить, иначе она петь не будет". Люди, которые заплатили большие деньги, 40 минут сидели и ждали, пока с нами выяснят отношения. Я чувствовала, что она отчебучит какой-нибудь номер, и она отчебучила. Выгнала и все", – рассказала Людмила Николаевна.

Родственницам Вороненкова пришлось покинуть здание театра. Женщины расположились в кафе напротив служебного входа Национальной оперы. Они дождались появления Максаковой на парковке. Артистка спешно грузила вещи в багажник. Увидев окликающую ее Людмилу Николаевну, Мария торопливо села в салон.

Холодный прием очень разозлил свекровь оперной дивы. Уже в студии пожилая женщина решилась на шокирующее признание. По словам Вороненковой, еще при жизни Дениса Мария заняла у него десять миллионов долларов, которые отдавать не собиралась, якобы она их просто-напросто похитила. Узнав о коварстве супруги, беглый депутат поколотил возлюбленную. После в СМИ появилась информация, что у вокалистки случился выкидыш. Людмила Николаевна уверена: Мария Максакова совсем завралась.

"Когда случилось, что Маша потеряла двойняшек. Я позвонила ему: "Денис, ну как же так? Это же все-таки беда, горе". Он говорит: "Мамуля, не переживай, она беременная не была", – разоткровенничалась пенсионерка с Шепелевым. По мнению матери убитого депутата, Мария Максакова рассматривала брак с ее сыном как выгодную сделку, не более.