"Беременна?" – Дайнеко вышла на сцену с выпирающим животом

Выступление российской певицы Виктории Дайнеко на марафоне МУЗ-ТВ не оставило россиян равнодушными. В Сети во всю обсуждают возможную беременность исполнительницы.



Внешний вид Дайнеко на последнем выступлении вызвал бурю сркди поклонников. Многие полагают, что кумир ждет ребенка.

Основанием для этого стало обтягивающее платье певицы, которое подчеркнуло ее животик. "Не понимаю, зачем так живот обтягивать... От чего бы он ни был", "У нее всю жизнь животик был, не беременная она, думаю", "К сожалению, Вика не умеет одеваться, который раз смотрю выступление в каком-то центре и всегда просто дешевые вещи", – пишут в комментариях.

Певица порадовала поклонников в Instagram новым откровенным снимком. Девушка предстала в смелом образе.

На фото Виктория позирует в джинсах, черном бюстгальтере и кожаной куртке. При этом ее живот максимально открыт.

Образ исполнительница дополнила красным лаком и вьющимися распущенными по плечам волосами. Подписчики восхитились фигурой Дайнеко. Действительно, ее плоскому животику можно только позавидовать.

