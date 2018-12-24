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"Что вижу, то пою": 69-летней Пугачевой изменил вкус

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
17 апреля 2019 года в Кремле состоится первый за десять лет концерт Примадонны. Планируется, что большую часть программы составят премьеры песен. Мол, артистка хотела бы показать все, что спела после выхода последнего альбома "Приглашение на закат". Но лучше бы она этого не делала...
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Певица и актриса Марлен Дитрих ушла со сцены в 74 года – не появлялась на публике, не позволяла себя фотографировать, на протяжении 16 лет практически не выходила из дома. Она не хотела, чтобы ее видели немощной, дряхлой, некрасивой, мечтала остаться в памяти людей дивой, красавицей и звездой недостижимой величины.

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Сюжеты Эксклюзив

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Алле Пугачевой в апреле исполнится 70 лет. Многочисленные льстецы и шуты из ее окружения не перестают говорить, что она-де прекрасно выглядит, сохраняет звонкий голос, потому жаль, что редко выступает. Очевидно, насытившись этим сладким елеем, последняя народная артистка Советского Союза (больше это звание никому не присваивали), решилась дать сольный концерт в Кремле по случаю юбилея. Причем песни, как говорят, хотела петь в основном новые. Две из этих композиций только что появились в Сети (возможно, они были просто украдены со студии и "слиты" в Сеть раньше срока).

Первая называется символично – "Что вижу, то пою". Текст ее поражает: "Зачем мне петь про Нью-Йорк – я его не вижу,/ Про долларовый миллион – я его не вижу,/ Что толку петь мне про Париж – я его не вижу,/ Зачем мне петь про рейтинг Forbs – я его не вижу,/ Про парад планет и звезд – его не вижу,/ И с бриллиантами кольцо – его не вижу".

Сложно поверить, что эту околесицу поет артистка, в репертуаре которой есть шлягеры на стихи Владимира Высоцкого, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Бориса Пастернака и других, без преувеличения, великих поэтов.

Пугачева всегда была сильна как драматическая актриса, каждую композицию она могла превратить в маленький спектакль, чтобы каждый слушатель подумал: "Это же история про меня!" Под ее спетые в 80-х хиты "Айсберг", "Паромщик", Миллион алых роз", "Старинные часы" люди радовались, плакали, ностальгировали и влюблялись.

Пугачеву обожала вся страна. И не только за песни, а за то, что она стала для каждого очень родной и знакомой – люди знали и обсуждали ее многочисленных мужей, детей, фигуру, наряды... Она стала для всех главной героиней бесконечного, но захватывающего сериала, где и фарс, и мелодрама, и комедия.

Но с годами вкус стал, увы, изменять Алле Борисовне. И сегодня Пугачева стремительно превращается в пародию на саму себя – в неузнаваемую, молодящуюся и какую-то совсем чужую, очень среднюю певицу. "То, что она сейчас делает, это непозволительно для такой певицы, которая была на таком пьедестале, – уверен музыкальный критик Сергей Соседов. – Непозволительно так падать, так низко. Нельзя выходить на сцену, когда у тебя уже несмыкание связок, когда петь явно нечем, тембра того уже нет и ярких, пугачевских грудных нот. Голос плоский сейчас. Я смотрю и краснею. Мне за нее стыдно. Почему она не может закончить карьеру? Она не понимает, что те песни, которые она сегодня поет, не уровень ее. Это репертуар, который подошел бы Ольге Бузовой, но никак не Пугачевой".

Песня "Что вижу, то пою" – очередное подтверждение творческой деградации великой (хотя она и не любит это слово) артистки. Немного лучше звучит еще одна ее новая композиция под названием "Поживи в моей шкуре" с роковыми нотками и попытками добавить фирменных пугачевских интонаций в звучании. Но все это уже было, все это неинтересно. Не этого ждут от Аллы Пугачевой. Жаль, что она этого не понимает... 

Автор: Феликс Грозданов24 декабря 2018, 12:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

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