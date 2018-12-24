Завидный холостяк Билан ошарашил заявлением о свадьбе

Дима Билан был очень горячим парнем. Сейчас певец остепенился и сдерживает свои чувства. Возможно, он и женится – но только ради хайпа.

Свое прежнее поведение в отношениях с прекрасным полом Дима Билан оправдывает юношеским максимализмом. Певец вспоминает, что влюблялся часто. Знакомился везде – в ресторанах, клубах, на концертах. Со своими пассиями Дима сразу же съезжался, но ненадолго. Позже он научился контролировать свои эмоции.

"Раньше казалось, что отношения – это вечное беспокойство, страсть, буря, и ты такой на разрыв, пишешь стихи, а если человек не берет трубку, то ищешь по всей Москве. Сейчас же уверен: главное – взаимопонимание. Тебя должны чувствовать, не лезть в бутылку и не провоцировать. Я знаю, что такое вынос мозга, и не хочу повторений", - рассказал Дима Билан.

Певец признался, что ему нравятся творческие, нестандартные девушки. На вопрос, свободно ли его сердце сейчас, Билан ответил туманно. "Можно, конечно, высокопарно ответить: мол, главная любовь – музыка, и я целиком занят творчеством, но это не совсем так", – заявил артист в интервью изданию StarHit. По словам Димы, он предпочитает не зависеть от эмоций и часто специально сдерживает душевные порывы.

Раньше Билану хотелось жениться, но сейчас это желание пропало. Дима считает, что штамп и загс – это не для него. "Если и быть вместе, то без официальных отношений", – говорит Билан. Впрочем, по его словам, он может жениться, но только ради хайпа.