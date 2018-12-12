"Я папа с 14 лет": Дима Билан рассказал об отцовстве

Дима Билан дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал об отцовстве, более того – признался, что является дедом.

На протяжении нескольких сезонов Дима Билан был наставником в телепроекте "Голос". Сейчас он не жалеет, что больше не принимает участия в шоу. Певец признался, что очень вымотался эмоционально. Тем не менее, по словам артиста, он "на каждом углу" слышит, что открылся для зрителей с новой стороны.

"На меня стали по-другому смотреть – как на умудренного жизнью человека. А я в принципе всегда был дедом. Не в смысле дедовщины, а дедушкой с самого рождения – меня все время тянуло на размышления, поиски смыслов. А здесь мне дали эфирное время, и я раскрепостился, начал изъяснять себя. Мне кажется, мы недурно там наговорили все", – заключил Билан.

Отметим, что называющий себя дедом Дима в свои 36 лет пока еще даже отцом не стал. Хотя певец и убежден, что давно является папой. "Я папой являюсь с 14 лет (для младшей сестры. – Прим. ред.). Если бы я не знал, как это, я бы, может быть, уже был бы папой. Ну правда. А поскольку я знаю, что это непросто ха-ха, то извините. Это взвешенное должно быть решение. Нет, не хочется пока", – цитирует Билана Teleprogramma.pro.

Певец признался, что "вышел из сумрака", в котором находился два года. "Я гастролировал, давал концерты – они были качественными, и люди были счастливы. Много чего было сделано, снято. Но я был на износе. Ты как будто взаймы взял у себя из будущего, тратил вперед", – объяснил исполнитель.

Все изменилось, когда он побрился налысо, а в Сети появились слухи о его серьезной болезни. Пересуды не соответствовали действительности, хотя Дима не скрывал, что у него действительно были проблемы со здоровьем. "Это все после программы "Голос" у меня началось. Для кого-то выйти на сцену – как пальцами щелкнуть, а для кого-то постоянный стресс. Тебе в спину поют абсолютно разные люди! И если ты сидишь без забрала, без щита и меча, с открытой душой – жалеешь всех, тебя растаскивает на куски. Вот это со мной и случилось, я уверен. Но сейчас меня не возьмешь просто так, я уже научился", – заявил певец.