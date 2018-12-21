Агутин всполошил народ заявлением о Билане и Градском

Леонид Агутин прошелся по Диме Билану, Александру Градскому и Пелагее, бывших коллегах по музыкальному шоу "Голос". Артист описал их в коротком стихотворении, на которое очень бурно отреагировала общественность.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Леонид Агутин опубликовал коллаж, на котором изображены он сам, а также Пелагея, Дима Билан и Александр Градский. Все четверо сидят в красных креслах шоу "Голос", которое уже на протяжении нескольких лет транслирует Первый канал.

Именно эта четверка представляла собой наставников первых сезонов. По какой-то причине лишь сейчас Леонид Агутин обнародовал короткое стихотворение, написанное четыре года назад, которое посвятил коллегам. "О сколько мне открытий чудных Готовят Пелагеи дух, И Димка, сын ошибок трудных, И Градский, парадоксов друг..." – написал Леонид Агутин.

Интересно, что Дима Билан в комментариях высказался о поэтическом произведении артиста. "☺️☺️..ошибок трудных ..)))) супер многозначительная семантика 😅😀☺️ но – парадоксов друг – вышак !!!! 👍🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказал свой восторг молодой исполнитель.

Отметим, что стихотворение нашло бурный отклик у подписчиков Леонида. Поклонники сожалеют, что Агутин, Билан, Пелагея и Градский больше не входят в состав наставников шоу "Голос". По мнению многих, это было лучшее жюри за все сезоны.

"Ваш состав ЭТО 👍🏻👍🏻👍🏻и профессионально и с юмором и вообще приятные люди. НичеГо личного🙊", "Не хотелось бы никого обидеть, но измышления этого вашего состава слушала с большим интересом, разбор выступления участников был интереснее самого выступления. Сейчас, когда видишь потуги от связывания слов, два слова, оказывается, связать очень трудно и Басте, и Лорак и Меладзе. Шнуров отдувается за всех. Если бы и его не было, то и смотреть не на что....", "Эх, лучший состав из всех, за которым действительно было интересно наблюдать. Сейчас, голос не тот. Пятницу не ждешь как чуда. Очень хочется увидеть вас снова всех на экранах", – высказались пользователи Сети.