"Жизнь катится под откос": Крид под капельницей в разгар новогодних корпоративов

Певец продолжает находиться в больнице. 24-летний артист поделился новым кадром из палаты в Instagram.

Егор Крид оказался в клинике в Сургуте, о чем ранее сообщил в своем микроблоге. 19 декабря организаторы его концерта сообщили об отмене выступления исполнителя "по техническим причинам".

Певец опубликовал новое видео, где лежит под капельницей, в Stories в Instagram. Судя по всему, Криду не стало лучше. "Утро начинается не с кофе", – подписал ролик артист. А всего за день до этого Егор разместил в соцсети фотографию с концерта, под которой напомнил фолловерам, что не стоит унывать, "даже когда кажется, что твоя жизнь катится под откос".

После этого Крид получил множество сообщений от обеспокоенных поклонников. "Зайка, поправляйся, береги себя, меньше работай… Здоровье нельзя купить", "Егор Крид, выздоравливайте скорей", "Да, самое главное всегда держаться на плаву", "Выздоравливай скорее и больше не пугай нас так", – высказались фанаты певца.

Отметим, что большинство поклонников артиста с пониманием отнеслось к сложившейся ситуации и не стали возмущаться из-за отмены концерта. Ведь Крид все же приедет в Сургут с сольным выступлением. Концерт пройдет 14 мая. Ранее приобретенные билеты на несостоявшееся шоу будут действительны.

Примечательно, что сейчас, в преддверие Нового года для исполнителей – самая хлебная пора. Помимо своих концертов они участвуют в записи различных праздничных шоу. Такой жесткий график зачастую негативно сказывается на здоровье звезд.