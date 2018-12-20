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Крид напугал поклонников тревожным видео из больницы

Егор Крид. Кадр youtube.com
Певец не на шутку перепугал поклонников. Егор Крид госпитализирован в Сургуте.

Продолжение: Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
прочитано 691 раз

Артист разместил на своей странице в Instagram видео с больничной койки. Также Крид сообщил об отмене концерта в Сургуте, который был намечен на 19 декабря. Выступление перенесено на 14 мая 2019 года, все купленные билеты будут действительны.

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Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Певец поделился с подписчиками видео, на котором лежит под капельницей. "Берегите себя и следите за своим здоровьем", – написал Егор Крид. Поклонники исполнителя предположили, что он попал в больницу с переутомлением, не выдержав плотного графика выступлений, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Фолловеры, обеспокоившись состоянием артиста, завалили Крида вопросами и пожелали скорейшего выздоровления. "Думай о себе, о своем здоровье, все остальное подождет", "Или ты как донор?", "Егор, выздоравливайте!" – написали пользователи соцсети Криду.

Недавно активисты из Сургута пытались добиться отмены концертов Егора Крида и Элджея. Они считают, что певцы разлагают молодежь, поскольку в их творчестве есть нецензурная брань, призывы к аморальному поведению и образу жизни. Концерт Крида перенесен из Ледового дворца в КЦ "Вавилон".

Автор: Валерия Нарская20 декабря 2018, 09:54
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