Крид напугал поклонников тревожным видео из больницы
Артист разместил на своей странице в Instagram видео с больничной койки. Также Крид сообщил об отмене концерта в Сургуте, который был намечен на 19 декабря. Выступление перенесено на 14 мая 2019 года, все купленные билеты будут действительны.
Певец поделился с подписчиками видео, на котором лежит под капельницей. "Берегите себя и следите за своим здоровьем", – написал Егор Крид. Поклонники исполнителя предположили, что он попал в больницу с переутомлением, не выдержав плотного графика выступлений, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Фолловеры, обеспокоившись состоянием артиста, завалили Крида вопросами и пожелали скорейшего выздоровления. "Думай о себе, о своем здоровье, все остальное подождет", "Или ты как донор?", "Егор, выздоравливайте!" – написали пользователи соцсети Криду.
Недавно активисты из Сургута пытались добиться отмены концертов Егора Крида и Элджея. Они считают, что певцы разлагают молодежь, поскольку в их творчестве есть нецензурная брань, призывы к аморальному поведению и образу жизни. Концерт Крида перенесен из Ледового дворца в КЦ "Вавилон".
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