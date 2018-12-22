Волочкова спихивает с трона постаревшую Пугачеву

Анастасия Волочкова вышла на большую сцену в качестве поющей балерины. Звезда утверждает, что ей помогла сама Пугачева. Поклонники Настю в новом амплуа восприняли неоднозначно.

Видео своего выступления на недавнем концерте Волочкова опубликовала в Instagram. Одетая в сверкающее платье изумрудного цвета балерина исполняет знаменитый хит Аллы Пугачевой из советского кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

"Для меня большая честь, что такая легенда дала мне разрешение исполнять это произведение. Именно Алла Борисовна вывела меня на большую сцену в качестве поющей балерины", – подписала ролик звезда.

Как и следовало ожидать, под постом развернулось бурное обсуждение. Некоторые особо преданные фанаты расхвалили вокальные данные Волочковой. Но большинство переход артистки от танцев к пению не оценили.

"Так Пугачева прекрасно исполнила эту песню! Дело же не в передаче прав, а в том, что каждый должен заниматься тем, что он умеет. Лучше бы она прочитала просто стихи Цветаевой", "Это не пение. Это чтение!", "А зал-то пустой, все сбежали", "Может быть, лучше балет все же? Зачем становиться подобием Бузовой", – комментируют выступление Волочковойкритики.

Анастасия Волочкова в последнее время особенно много гастролирует. Теперь в е программе не только танцы, но и пение. Волочкова подчеркивает, что на все в жизни заработала сама – и на великолепные наряды, и на подмосковный особняк с его роскошными интерьерами, пишет Teleprogramma.pro.