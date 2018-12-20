Никакого декрета: родившая Тодоренко ошарашила заявлением

Знаменитая телеведущая не может долго сидеть без дела. Через две недели после рождения первенца Регина Тодоренко вышла на работу.

Сейчас певица активно трудится над новым сезоном развлекательного шоу "Пятница с Региной". Фотографию рабочего процесса она разместила на своей странице в Instagram. "Продюсерская встреча. Обсуждаем концепт на следующий сезон для шоу "Пятница с Региной", – рассказала подписчикам ведущая. Многие пользователи похвалили трудолюбие молодой женщины, передает "Экспресс-газета".

Регина Тодоренко также сообщила, что готовит вебинар о том, как совмещать работу и материнство. Многие подписчики отнеслись к этой идее скептически: "Слишком мало вы, Регина, в роли мамы, чтобы писать на эту тему!", "Тему материнства в вебинарах еще рановато освещать на данный момент", "Меньше месяца не прошло, а уже вебинар. Полгодика посовмещайте и не свихнитесь, тогда можете научить. А так секретов нет: няни, родственники..."

Напомним, Регина Тодоренко долго скрывала свою беременность от журналистов и поклонников и старалась не давать никаких комментариев. Звезда оформила отношения с певцом Владом Топаловым в октябре 2018 года. Через два месяца у них родился сын. Телеведущая пообещала уже в ближайшее время рассказать о полученном опыте.