Престарелый Краско заорал от жуткого известия

Иван и Наталья Краско оформили развод, но продолжают проживать вместе и даже задействованы в одной театральной постановке. Об этом и многом другом бывшие супруги рассказали в откровенном интервью.

Иван Краско может похвастаться бурной личной жизнью. Артист был женат четыре раза, у него многочисленное потомство, самым известным представителем которого являлся Андрей Краско. Примечательно, что он без всякого блата поступил в театральный вуз и стал популярным актером.

В возрасте 48 лет на съемках фильма "Ликвидация" Андрей умер, сраженный сердечным приступом. "Я как заорал: "Умер!" И Наташа во всех комнатах расставила портреты Андрюшкины, и я долго с ним разговаривал..." – признался Иван Краско в беседе с журналистами Пятого канала, имея в виду предыдущую жену Наталью Вяль, подарившую ему двух сыновей.

Разница в возрасте у супругов составляла 47 лет, что, видимо, сыграло решающую роль в их отношениях. Наталья ушла от мужа к ровеснику, однако спустя время вернулась. Краско принял назад бывшую жену. Вот только сам увлекся другой Натальей – своей молодой студенткой. Несмотря на 60-летний возрастной разрыв, пара оформила отношения в 2015 году. "Воодушевила, заразила своей молодостью. Я как человек открытый принял вызов и почувствовал себя моложе", – пояснил актер.

По словам Краско, этот брак был педагогическим экспериментом. "За три года, пока мы числились мужем и женой, я продолжал педагогическую над ней опеку, потому что видел: человечку некуда деваться, и она, в общем, беспомощная", – заключил 88-летний артист. Наталья и Иван сумели достойно расстаться, хотя несколько раз приняли участие в скандального рода ток-шоу. В кулуарах говорят, что пара таким образом просто решила подзаработать.

"Я ему за все благодарна, я ему говорю за все спасибо. Он сделал мне много добра, но я не вернусь, даже если попросит", – призналась Наталья Краско. Оформив развод, экс-супруги живут вместе и играют в одном спектакле. Впрочем, Наталья заявила, что вскоре съедет от бывшего мужа. "Если начинать новую жизнь, то надо начинать с абсолютно чистого листа", – убеждена она.