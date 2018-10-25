"У вас протекло": полуголая Глюк'Ozа ошарашила красными пятнами

Певица находится в Италии. В своем Instagram Наталья Чистякова-Ионова опубликовала фото из Венеции, которое вызвало недоумение поклонников.

На снимке артистка в просторной спальне делает селфи перед зеркалом. В кадре также разобранная постель с разбросанными вещами и сидящий на ней спиной к камере мужчина с голым торсом.

Сама Глюк'Ozа тоже предстала на снимке в одном нижнем белье. Стройная фигура девушки, как обычно, восхитила фолловеров. Однако множество комментариев было адресовано огромному красному, похожему на кровь, пятну на стене.

Поклонники принялись обсуждать: что же это такое? "А в углу... След "бывшей" после встречи с Глюкозой))", "У вас протекло…", "Все замечательно... если бы не эта страшная стена... или так задумано?", "Кого-то убили в этом помещении?", "Какого… там кровь в углу?", – написали фолловеры.

Некоторые пользователи соцсети были огорчены тем, что певица стала выкладывать такие откровенные снимки. "Скоро домашнее порно выкладывать будут, лишь бы лайки набрать", – высказался один из них. Другим же интерьер показался довольно сексуальным.

Отметим, Наталья Чистякова-Ионова любит демонстрировать в микроблоге свою фигуру. Ее снимки в купальниках неизменно собирают море комплиментов.