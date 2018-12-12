На Глюк'oZу набросились из-за новогоднего праздника

Российская певица активно готовится к новогоднему празднику. Недавно в своем Instagram Глюк'oZа опубликовала фотографию пышной елки, которую поставила дома.

Исполнительница показала подписчикам красиво украшенное дерево и сообщила, что нарядить елку ей помогли эксперты. "Как ваше новогоднее настроение? нарядили свою красавицу? Эту елочку мы заказали у проверенных @elki_sadovod, а нарядили с @decortut. Юлечка, спасибо за ваш безупречный вкус и это новогоднее настроение в каждой мелочи, ведь по традиции мы наряжаем не только елку, но и добавляем в каждую комнату новогоднего декора", – поделилась Глюк'oZа.

Некоторые подписчики остались недовольны тем, что певица решила прибегнуть к услугам профессиональных декораторов, и настаивают на том, что Наталья должна сама украшать елку с семьей. "Декоратор в доме – это, конечно, отлично… Но! Как же приятно наряжать елку и дом к Новому году всей семьей. Есть в этом что-то такое… Что потом вырастаешь и с теплотой вспоминаешь!", "А сами наряжать не умеете, что ли?" – пишут они. Кто-то в шутку спросил, не рано ли она решила поставить дерево.

Другие пользователи, наоборот, похвалили вкус звезды: "Ваша хоть на настоящую русскую новогоднюю елочку похожа, не то что у большинства селебрити!". Подписчики обратили внимание и на стройную фигуру Глюк'oZы: "Фото называется "А у меня самая красивая попа", "Какая же у вас шикарная фигура", "Наташа, ты красавица!", "Такая стройная!".