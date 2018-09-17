Казус на свадьбе: с беременной Терешиной сполз лифчик

Таня Терешина попала в неловкую ситуацию на собственной свадьбе. Артистка почувствовала, как с ее груди сполз бюстгальтер.

15 сентября певица Таня Терешина вышла замуж. Артистка, которая скоро родит второго ребенка, сочеталась браком с бизнесменом по имени Олег. Торжественная церемония регистрации брака прошла в ТРК "VEGAS Крокус Сити". Не обошлось без конфуза. Об этом рассказала сама Терешина.

Певица призналась, что во время росписи почувствовала, как с нее сползает бюстгальтер. "И вот марш, живые виолончели, мы, моя растроганная мама в слезах и Арис сидящая и громко смотрящая мультик в телефоне. и во время всего все время орал ее мультфильм. Потом я поняла, что мой приклеенный лифчик с правой груди начал отваливаться. И вот я стою и понимаю сейчас будет "шлеп" и начинаю дико истерически ржать)). Пришлось поделиться с Олегом, Олег тоже начал ржать, потом уточнил на какой именно груди происходит самоотваливание и смело пришлепнул чашечку на место)) потом мы целовались и пустились с Арис в пляс под оркестр виолончелисток (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поведала Таня Терешина на своей страничке в Instagram.

На следующий день после регистрации певица закатила шумный банкет, на который пригласила самых близких. Для мероприятия Таня выбрала весьма провокационное платье, обнажающее грудь. О свадебных нарядах певица высказалась так: "У меня были разные: скромные, милые, стильный комбез, но платье это было перчинкой )). Спасибо за смелое решение))) . Я очень хотела, чтоб все обсуждали..."

Интернет-пользователи не оставили без внимания наряд Терешиной. "Очень не подходит этот наряд. Просто дурацкий!!!", "Чересчур пошлый наряд", "Юбка норм а вот верх тихий ужас", "Вульгарно", "Самое лишнее здесь – это фата,символ чистоты и невинности", – прокомментировали они.