Таланты подрабатывающей в порно звезды впечатлили Корчевникова

Актер Ян Цапник стал героем программы "Судьба человека телеканала "Россия 1". Артист дал откровенное интервью Борису Корчевникову.

Ян Цапник получил всероссийскую известность после съемок в культовом многосерийном фильме "Бригада". Сегодня за плечами 50-летнего актера почти 200 ролей в кино, а после работы в сериале "Колдовская любовь" в него влюбились миллионы женщин.

С женой Галиной артист живет уже более 20 лет. Актер сделал предложение зазнобе в первый день знакомства. Он моментально влюбился.

"Мы с Игорем Лифановым зашли в ночной клуб, мы еле держались на ногах. Там я увидел Галю и подучал, что она японка. Пытался говорить с ней на ломаном английском, а через час оказалось, что у нее редкое японское имя Галя", – вспоминает артист. Сейчас Ян воспитывает сына и дочь, в которых души не чает.

Цапник рассказал, что в 90-е ему пришлось нелегко – работы не было. Артисту даже пришлось стать частью порноиндустрии. "Я очень много озвучивал, начиная с "Черепашек ниндзя". По ночам мы очень много писали фильмов для взрослых с одной нашей знакомой. Поохаешь, постонешь, а утром репетиция, вечером спектакль, опять ночью побежал", – поведала знаменитость.

Заявление артиста смутило и одновременно впечатлило Бориса Корчевникова. Ведущий был поражен работоспособностью, смелостью и разносторонностью талантов звезды кино.

К счастью, Яну удалось познакомиться с режиссером Эльдаром Рязановым. Сотрудничество с прославленным мэтром принесло артисту много замечательных ролей. Цапника начали узнавать на улице.

По словам супруги артиста Галины, внезапно свалившаяся популярность ничуть не изменила ее возлюбленного. "Мы никаких медных труб не проходили. Он так же ездит в метро, у нас нет машины. Он ходит на рынок, он ходит в магазин. Люди его узнают. Ореола славы нету", - рассказала она.