Краско предала родная дочь

Известный российский актер Иван Краско пережил новое потрясение: от него отказалась родная дочь. Печальную новость он сообщил в недавнем интервью российскому изданию.

Дочь артиста от первого брака с Екатериной Ивановой живет в селе Вартемяги и работает кондуктором в автобусе. Краско старался помогать Галине материально. Когда он в последний раз привез ей конверт с деньгами, женщина отказалась его принять. Рассерженная дочь даже поменяла отчество из-за обиды на Ивана.

"Какая я тебе дочь, Иван Иванович?! Ты меня не воспитывал. Я поменяла отчество", – сообщила Галина. Для актера это стало ударом. "Было у меня семеро детей, а осталось шесть. Но что же поделать? Больно..." - признался Краско в интервью изданию "Собеседник".

Ранее экс-супруга 88-летнего актера Наталья Шевель объяснила, почему распался их брак. Причиной стали непростой характер Ивана и его близкие отношения с бывшей женой. По словам девушки, проблемы начались сразу после свадьбы. Краско совсем не проявлял интерес к ее мнению и становился "непробиваемой стеной", когда она пыталась отстаивать свои интересы. Кроме того, у пары не было собственного жилья.

Напомним, актер Иван Краско женился на своей студентке 28-летней Наталье Шевель в сентябре 2015 года. Вскоре недоброжелатели стали утверждать, что большая разница в возрасте не позволит им жить долго и счастливо. Их прогнозы вскоре оправдались – супруги подали на развод через три года.