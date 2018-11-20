Рыбин и Сенчукова пошли на крайние меры из-за смертельной болезни

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова теперь должны отказаться от самого любимого занятия – отдыха на ярком солнце. У артистов недавно был диагностирован рак кожи.

Виктор и Наталья рассказали, что в прошлом любили проводить свободное время на солнце. "Ну, мы, правда, были бездумны, находились на солнце тогда, когда не нужно было", – поделилась Сенчукова. Они даже решили устроить курорт у себя дома и купили солярий. Однако супругам пришлось отказаться от солнечных ванн, когда врачи поставили им страшный диагноз "рак кожи".

Этой новостью артисты поделись на шоу "Секрет на миллион". Пара скрывала свой недуг четыре года. Супруги решили сделать признание на всю страну для того, чтобы предупредить зрителей об опасной и коварной болезни. Они убеждены, что заболели раком из-за чрезмерной любви к загару.

Теперь Рыбин и Сенчукова стараются избегать солнца. Так, в начале ноября этого года они выступили на музыкальном фестивале PaRus, который проходил в Дубае. Пляж они посещали только в позднее время, когда солнца уже не было. "На пляж я пришел с Наташей без десяти шесть, когда солнце уже село. Расстелил полотенчико, Наташа читала книжку, а я лежал, спал. Нормально. А днем мы были в торговом центре", – передает слова Виктора Пятый канал.

Напомним, что трагедия в семье началась, когда каждый из супругов заметил у себя небольшие пятна на теле. Виктор обратился к косметологу, чтобы удалить дефект лазером. Однако после процедуры опухоль вновь появилась. Тогда Рыбин и Сенчукова решили сдать анализы и пройти биопсию. Когда они узнали о болезни, то незамедлительно начали лечение. Супруги уже прошли 13 сеансов лучевой терапии.